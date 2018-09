Diyarbakir (AFP) Bei dem Großeinsatz der türkischen Sicherheitskräfte im Südosten des Landes sind weitere acht mutmaßliche kurdische Rebellen getötet worden. Wie die Armee am Samstag mitteilte, wurde erneut auch ein Soldat getötet, womit die Zahl der getöteten Soldaten auf zwei stieg. Insgesamt gab die Armee für den am Mittwoch eingeleiteten Einsatz von rund 10.000 Sicherheitskräften 70 getötete mutmaßliche Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an.

