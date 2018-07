New York (AFP) Der deutsche Dirigent Kurt Masur ist tot. Masur sei am Samstag im Alter von 88 Jahren gestorben, teilten die New Yorker Philharmoniker mit. Masur, von 1991 bis 2002 Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker, galt als einer der größten Orchesterchefs unserer Zeit. Unter anderem prägte er als langjähriger Gewandhauskapellmeister die Leipziger Musikszene.

