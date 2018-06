Rhauderfehn (dpa) - In Ostfriesland ist ein junger Mann am Morgen auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der betrunkene 19-Jährige hatte sich plötzlich auf die Straße gelegt. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den Mann mit seinem Wagen. Der 19-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Er war zusammen mit zwei Freunden auf dem Rückweg von einer Party. Während die anderen beiden den Fußweg an der Landstraße in Rhauderfehn benutzen, war der junge Mann auf der Straße unterwegs.

