Washington (AFP) Die US-Armee hat eingestanden, dass durch einen Luftangriff der US-geführten Koalition im Irak vermutlich irakische Soldaten getötet wurden. Die US-Armee kündigte am Freitag eine Untersuchung dazu an. In einer Erklärung hieß es, ersten Informationen zufolge bestehe die "Möglichkeit", dass bei einem Bombardement der Koalition in der Nähe der irakischen Stadt Falludscha westlich von Bagdad versehentlich irakische Soldaten getötet worden seien. Die US-geführte Koalition im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) brachte demnach ihr Beileid zum Ausdruck.

