Nairobi (AFP) Die Regierung im ostafrikanischen Burundi hat die angekündigte Entsendung tausender Sicherheitskräfte durch die Afrikanische Union (AU) abgelehnt. Sollte die AU trotzdem Soldaten und Polizisten zur Befriedung des Landes schicken, würden diese als "Invasions- und Besatzungsmacht" angesehen, teilte die Präsidentschaft am Sonntag mit. Die AU hatte am Samstag die Entsendung von zunächst bis zu 5000 Sicherheitskräften angekündigt, um der Gewalt in Burundi ein Ende zu setzen. Sie forderte die Zustimmung der Regierung in Bujumbura binnen vier Tagen.

