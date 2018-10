Berlin (AFP) Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) hat Berichte als "unzutreffend" zurückgewiesen, wonach der geplante Flughafen BER erst im Jahr 2018 eröffnen kann. Die FBB verwies in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung darauf, dass die Eröffnung des BER nach aktuellem Stand in der zweiten Jahreshälfte 2017 geplant sei. "Sämtliche anderen Informationen, Schreiben oder ähnliches sind aus dem Zusammenhang gerissen, veraltet und entsprechen nicht dem Stand der Erkenntnisse."

