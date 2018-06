Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hofft auf positive Folgen des im UN-Sicherheitsrat beschlossenen Syrien-Friedensplans für Deutschland und die im Land lebenden Flüchtlinge. Er sei "überzeugt, dass die allermeisten sehnsüchtig darauf warten, gute Nachrichten aus ihrer Heimat zu erhalten und dann irgendwann auch wieder zurückkehren zu können", sagte Steinmeier der Zeitung "Bild am Sonntag" aus Berlin. Der Friedensplan sei "erstmals seit Jahren ein Anlass zu vorsichtiger Hoffnung für die vielen Millionen Syrer, denen in den letzten Jahren in dem furchtbaren Bürgerkrieg alles genommen wurde".

