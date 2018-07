Berlin (AFP) Die Union hat einer neuen Umfrage zufolge nach dem CDU-Parteitag in der Wählergunst zugelegt. CDU und CSU erreichten in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die Zeitung "Bild am Sonntag" aus Berlin 38 Prozent Zustimmung und damit einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Auf 25 Prozent und damit einen Punkt weniger kam demnach die SPD.

