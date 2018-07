Dallas (SID) - Footballer Mark Nzeocha hat sein Debüt in der US-Profiliga NFL gegeben. Der 25 Jahre alte Rookie aus Rothenburg kam beim 16:19 seiner Dallas Cowboys gegen die New York Jets erstmals zum Einsatz, die Texaner haben nach der Niederlage keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs.

Nzeocha war bei der Talenteverteilung Draft im Frühjahr in der siebten Runde von Dallas ausgewählt worden, kam wegen eines Kreuzbandrisses aber auf die "Non-Football-Verletztenliste" und musste lange auf den Sprung ins Aufgebot warten. Der Linebacker hatte sich im Oktober des vergangenen Jahres noch als College-Spieler verletzt.

Nzeocha ist der fünfte deutsche NFL-Profi neben Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer (New England Patriots), Markus Kuhn (New York Giants), Björn Werner (Indianapolis Colts) und Kasim Edebali (New Orleans Saints).