Paris (AFP) Die Notlandung einer Air-France-Maschine mit mehr als 470 Menschen an Bord war nach Angaben des Unternehmens Folge eines falschen Bombenalarms. Air-France-Chef Frédéric Gagey erklärte am Sonntag in Paris, der angebliche Sprengsatz in einer Toilette der Maschine habe aus Karton, Papier und einer Art Zeitschaltuhr bestanden. "Das Objekt war nicht imstande, eine Explosion auszulösen", fügte Gagey hinzu.

