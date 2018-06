Nairobi (AFP) Wegen eines Bombenalarms ist ein Flugzeug der französischen Gesellschaft Air France mit mehr als 470 Menschen an Bord am Sonntag in Kenia notgelandet. Wie die kenianische Polizei mitteilte, wurde in einem Waschraum der Maschine, die von Maritius nach Paris unterwegs war, ein verdächtiges Päckchen gefunden. Die Maschine sei sicher in der südlichen Hafenstadt Mombasa gelandet, alle Passagiere seien in Sicherheit.

