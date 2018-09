Duisburg (SID) - Der Tabellenletzte MSV Duisburg schöpft im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wieder ein bisschen Hoffnung. Am letzten Spieltag vor der Winterpause erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Gino Lettieri im kleinen Revier-Derby gegen den VfL Bochum mit dem 0:0 einen wichtigen Punkt.

Die 22.351 Zuschauer in Duisburg wurden in einer insgesamt erschreckend niveauarmen Partie kaum unterhalten. Die beste Möglichkeit hatte noch Onur Bulut (62.). Der Bochumer setzte sich auf der rechten Seite schön durch, sein Schuss aus 19 Metern landete aber nur am Außennetz.

Duisburg feiert Weihnachten zwar weiter als Schlusslicht, holte sich für den Existenzkampf im nächsten Jahr nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie aber neuen Mut. "Wir können mit der Art und Weise unseres Auftritts einigermaßen zufrieden sein", sagte Dennis Grote bei Sky. Die Zebras haben vier Punkte Rückstand auf den SC Paderborn auf dem Relegationsrang. Die Mannschaft von Stefan Effenberg kann am Montagabend (20.00 Uhr/Sky und Sport 1) gegen Fortuna Düsseldorf allerdings wieder davonziehen.

Bochum verliert nach dem müden Auftritt etwas den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Das Team von Trainer Gertjan Verbeek liegt vier Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals als Sechster nun schon fünf Zähler hinter dem 1. FC Nürnberg auf Rang drei. "Wir müssen mit dem Punkt irgendwo zufrieden sein", sagte Felix Bastians.

Duisburg hatte seinen Besten in Branimir Bajic und Zlatko Janjic, bei Bochum konnten Anthony Losilla und Janik Haberer überzeugen.