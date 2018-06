Salzburg (SID) - Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer (70) bedauert Pep Guardiolas angekündigten Abschied von Rekordmeister Bayern München. "Es ist schade, dass Pep Guardiola aufhört. Ich hätte ihn gern länger beim FC Bayern gesehen", äußerte der Ehrenpräsident der Münchner bei Facebook. Guardiola (44) wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und womöglich zu Manchester City wechseln.

Die aktuelle Mannschaft, fügte Beckenbauer an, sei das Werk des 44-jährigen Katalanen, "die hat er aufgebaut, da stecken seine Gedanken und Ideen drin". Dennoch sei es nun mal so, dass man niemanden "auf ewig" binden könne. Zudem findet Beckenbauer, dass nach drei Jahren Guardiola in Carlo Ancelotti "ein perfekter Nachfolger" komme.