Sanya (dpa) - Die schönste Frau der Welt kommt in diesem Jahr aus Spanien. Die 23-jährige Mireia Lalaguna Royo wurde am Samstag auf der südchinesischen Tropeninsel Hainan zur Miss World 2015 gekürt.

Bei dem Schönheitswettbewerb im Ferienparadies Sanya setzte sich die blonde Pharmazie-Studentin aus Barcelona gegen 113 Konkurrentinnen durch. Die Gewinnerin begeistere sich für Reisen und sei eine begabte Klavierspielerin, heißt es in ihrem Steckbrief. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Kandidatinnen aus Russland und Indonesien.

Mit keinem Wort erwähnt wurde in der Live-Sendung am Samstagabend die kanadische Kandidatin Anastasia Lin, deren Schicksal in den Wochen vor dem Wettbewerb international für Aufsehen gesorgt hatte. Der 25-Jährigen war von den chinesischen Behörden ohne offizielle Begründung ein Visum verweigert worden, weshalb sie nicht an der Miss-Wahl teilnehmen konnte.

Die gebürtige Chinesin hatte in der Vergangenheit mehrfach ihre Stimme gegen politische Unterdrückung in China erhoben. So sympathisierte Lin unter anderem mit der seit 1999 in China verbotenen Bewegung Falun Gong. Auch machte sie auf Organhandel in China aufmerksam.

Für Deutschland war die 19-jährige Münchenerin Albijona Muharremaj nach Sanya gereist, sie hatte es aber nicht unter die letzten 20 Kandidatinnen geschafft. Der Schönheitswettbewerb fand bereits zum siebten Mal in dem Ferienort statt. Es war das 65. Finale der Show, die 1951 ins Leben gerufen wurde.

Die über 100 Kandidatinnen des Wettbewerbs waren bereits vor Wochen nach Sanya gereist, wo sie in mehreren Vorentscheidungen gegeneinander angetreten waren. Wie schon bei der Miss World-Wahl im vergangenen Jahr in London, verzichteten die Organisatoren auch in Sanya auf einen Wettkampf im Bikini, weil das nicht mehr zeitgemäß sei. 2014 hatte Rolene Strauss aus Südafrika den Schönheitswettbewerb gewonnen.

