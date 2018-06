Jakarta (AFP) Nach dem Notruf einer Fähre vor Indonesien mit fast 120 Menschen an Bord sind die ersten Toten aus dem Meer geboren worden. "Zwei Kinder sind gestorben", erklärte ein Sprecher des indonesischen Transportministeriums am Sonntag. 23 weitere Menschen konnten demnach bisher lebend aus der stürmischen See gerettet werden.

