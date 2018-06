Riga (dpa) - Bei der Präsentation einer Wohltätigkeits-CD in Lettlands Hauptstadt Riga hat Estlands Präsident Toomas Hendrik Ilves (61) aufgelegt. Gemeinsam mit einem DJ legte der musikbegeisterte Staatschef am Samstagabend Platten in einer Bar auf. Dutzende Leute tanzten dazu.

Das Album "Teenage Wasteland - Favourites 1963-1978" enthält 16 Songs, die Ilves in seiner Jugend in den USA als Sohn von Exil-Esten hörte. Darauf finden sich Titel von Bands wie The Who, The Four Tops oder den Ramones. "Es sind nicht meine Lieblingssongs. Es sind einfach Songs, die ich wichtig fand, Songs, die später wichtig wurden", sagte Ilves.

Mit dem Erlös soll eine estnische Einrichtung unterstützt werden, die akut und chronisch kranken Kindern hilft.

Informationen zum Album