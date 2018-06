Berlin (dpa) - Stefan Raabs TV-Karriere ist vorbei. Der 49-Jährige verabschiedete sich exakt um 1.56 Uhr am frühen Morgen auf ProSieben von seinem Publikum - singend mit Whitney Houstons Hit "One Moment in Time", der sonst immer für die siegreichen Kandidaten eingespielt wird, und einer Rock'n'Roll-Einlage. "Machen Sie's gut, vielen Dank", sagte er anschließend und fügte an: "Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß." Raab hatte im Juni angekündigt, seine Fernsehkarriere zum Jahresende zu beenden. Über die Gründe machte er keine Angaben.

