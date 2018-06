Berlin (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat das Werk und das politische Engagement des verstorbenen Dirigenten Kurt Masur gewürdigt. Er sei ein großer Künstler gewesen, der in der Musik stets die Botschaft von Menschlichkeit und Verständigung gesucht und gefunden habe, so der SPD-Politiker. Steinmeier erinnerte auch an Masurs Rolle während des Herbstes 1989, die in Leipzig "maßgeblich zum friedlichen Ablauf des Protestes beitrug". Der frühere Leiter des Leipziger Gewandhausorchesters gestern im Alter 88 Jahren gestorben.

