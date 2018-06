Frankfurt/Main (dpa) - Die meisten Mitglieder der Band Silbermond feiern Weihnachten im heimatlichen Bautzen in Sachsen. "Das ist immer noch Zuhause für mich", sagte die Sängerin Stefanie Kloß (31) in der Hit-Radio-FFH-Sendung "Silvia am Sonntag".

"Die Großstadt ist so hell und dann bin ich bei meiner Schwester auf dem Dorf. Und da siehst du die Sterne wieder und machst dir bewusst, wie toll das ist." Auch Johannes und Thomas Stolle zieht es Ende Dezember Richtung Heimat, Schlagzeuger Andreas Nowak feiert jedoch in Berlin: "Da kommen meine Eltern mit dem Hund und der Oma zu mir."