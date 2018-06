Bayern mit Auswärtssieg in die Weihnachtspause - BVB verliert

Berlin (dpa) - Herbstmeister FC Bayern München geht mit einem Auswärtssieg in die Winterpause der Fußball-Bundesliga, Verfolger Borussia Dortmund hat nach der dritten Saisonniederlage wieder acht Punkte Rückstand. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann am Samstag bei Hannover 96 mit 1:0. Der BVB verlor trotz Führung 1:2 beim 1. FC Köln und bleibt nach dem 17. Spieltag mit 38 Punkten Tabellenzweiter hinter den Bayern. Bayer Leverkusen festigte mit einem 1:0 in Ingolstadt seinen Platz in der Spitzengruppe. Der Hamburger SV unterlag dem FC Augsburg 0:1. Eintracht Frankfurt sammelte beim 2:1 gegen Werder Bremen Zähler im Abstiegskampf; der VfB Stuttgart verließ nach dem 3:1 gegen Wolfsburg den letzten Platz.

Aue gewinnt Top-Spiel gegen Großaspach - Magdeburg Vierter in Liga 3

Leipzig (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue hält weiter Kurs auf die direkte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Am letzten Drittliga-Spieltag vor der Winterpause gewann der Absteiger am Samstag im heimischen Stadion das Top-Spiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0 (0:0) und zog als Dritter nach Punkten mit dem Tabellenzweiten gleich. Die beiden Verfolger haben nach dem 21. Spieltag jedoch elf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Dynamo Dresden, der bereits am Donnerstag mit 2:1 gegen die Würzburger Kickers gewonnen hatte.

Chelsea siegt ohne Mourinho - ManU verliert gegen Norwich London

(dpa) - Der FC Chelsea hat Spiel eins nach der Ära José Mourinho gewonnen. Die Blues bezwangen in der Premier League am Samstag den FC Sunderland mit 3:1 (2:0). Branislav Ivanovic (5. Minute), Pedro (13.) und Oscar (50./Foulelfmeter) trafen für den englischen Fußballmeister, Fabio Borini verkürzte auf 1:3 (53.). Ohne den gesperrten Bastian Schweinsteiger rutscht Manchester United immer tiefer in die Krise. Das Team von Trainer Louis van Gaal unterlag Norwich City mit 1:2 (0:1) und ist nur noch Tabellenfünfter. Cameron Jerome (38.) und Alex Tettey (55.) waren für die Gäste erfolgreich, Anthony Martial sorgte für den Anschlusstreffer (66.).

Freitag Vierter bei Skisprung-Weltcup - Doppelerfolg für Prevc-Brüder Engelberg (dpa) - Die deutschen Skispringer haben beim Weltcup in Engelberg einen Podestplatz verpasst. Als bester DSV-Adler landete Richard Freitag am Samstag mit Sprüngen auf 132,5 und 128,5 Meter auf Rang vier. Für ein Novum sorgten die slowenischen Brüder Peter und Domen Prevc, die einen familiären Doppelerfolg feierten. Peter Prevc setzte sich mit 139,5 und 134 Metern klar vor Domen durch, der auf 133,5 und 134 Meter kam. Dritter wurde der 43 Jahre alte Noriaki Kasai aus Japan. Für Weltmeister Severin Freund reichte es auch im 16. Anlauf nicht zum ersten Podestplatz in Engelberg. Mit Weiten von 133 und 126 Meter landete er auf dem achten Rang.

Rennrodel-Olympiasieger Felix Loch feiert ersten Saisonsieg

Calgary (dpa) - Olympiasieger Felix Loch hat den ersten Saisonsieg im Rennrodel-Weltcup gefeiert. Der 26-Jährige aus Berchtesgaden setzte sich am Samstag im kanadischen Calgary in zwei Läufen vor Chris Mazdzer (USA) und dem in der Gesamtwertung führenden Wolfgang Kindl (Österreich) durch. Nachdem Loch auf der Olympiabahn von 1988 im ersten Durchgang die beste Zeit im Feld gefahren war, ließ er sich den ersten Platz mit einem weiteren fehlerfreien Lauf nicht mehr nehmen und feierte seinen 26. Weltcup-Erfolg.

Edelmann Vierter in Ramsau - Dreifacher Norweger-Erfolg

Ramsau (dpa) - Tino Edelmann war bei seinem Saisoneinstand als Vierter bestplatzierter Deutscher beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Ramsau am Dachstein. Die Norweger feierten am Samstag durch Routinier Magnus Moan, Magnus Krog und Jarl Magnus Riiber einen Dreifach-Erfolg. Der Zella-Mehliser Edelmann stürmte zeitgleich mit Sprungsieger Riiber ins Ziel, lag aber auf dem Zielfoto um wenige Zentimeter zurück. Durch den zweiten Platz übernahm Krog das Gelbe Trikot des Weltcup-Führenden von Fabian Rießle. Der Breitnauer stürzte am letzten Anstieg und wurde Neunter.

Ski-Olympiasieger Mayer bricht sich bei Sturz einen Brustwirbel Gröden (dpa) - Der österreichische Olympiasieger Matthias Mayer hat sich bei seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt von Gröden den siebten Brustwirbel gebrochen. Dies teilte der Österreichische Skiverband nach einer genaueren Untersuchung am Samstagabend mit. Mayer werde nun erst einmal ausfallen - wie lange, sei noch unklar. Der 25-Jährige soll jetzt nach Innsbruck gebracht werden. Dort wird nach ÖSV-Angaben in Kürze entschieden, ob Mayer operiert werden muss. Mayer hatte bei der Fahrt die Kontrolle verloren und war nach einer Drehung auf die Piste geknallt.

Kiel siegt in Lemgo und hält Anschluss an Rhein-Neckar Löwen

Leipzig (dpa) - Der THW Kiel bliebt in der Handball-Bundesliga dem Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen auf den Fersen. Drei Tage nach dem Aus im DHB-Pokal gewann der Titelverteidiger am Samstag beim TBV Lemgo mit 34:26 (15:10). Durch den 15. Saisonsieg haben die Kieler als Zweiter vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, der zuvor gegen HBW Balingen-Weilstetten mit 29:24 (17:16) gewonnen hatte. Dritter bleibt die SG Flensburg-Handewitt, die an diesem Sonntag beim Club-Weltmeister Füchse Berlin antritt, vor MT Melsungen.

Mäzen Rudolph bietet HSV-Handballern Hilfe unter Bedingungen

Hamburg (dpa) - Mäzen und Hauptsponsor Andreas Rudolph ist bereit, dem Handball-Bundesligisten HSV Hamburg nach dessen Insolvenzantrag finanziell zu unterstützen. "Ich würde eine größere Summe investieren - aber nur dann, wenn ich nicht mehr die Hauptperson im Verein bin und sich andere Unterstützer ebenfalls beteiligen", sagte er laut "Hamburger Abendblatt" am Samstag. Geschäftsführer Christian Fitzek stellte kürzlich beim Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz. Die Hamburger müssen laut Statuten mit dem Abzug von bis zu zwölf Punkten rechnen. Die Saison darf aber zu Ende gespielt werden.

Handballer bei EM ohne Kapitän Gensheimer - Allendorf rückt nach

Leipzig (dpa) - Die deutschen Handballer müssen bei der EM im Januar in Polen ohne ihren verletzten Kapitän Uwe Gensheimer auskommen. Der Linksaußen von den Rhein-Neckar Löwen fällt wegen eines Muskelfaserrisses in der rechten Wade und einer Reizung der rechten Achillessehne aus. Das teilte der Deutsche Handballbund am Samstag mit. Gensheimer fehlte seinem Club bereits beim 29:24-Erfolg des Bundesliga-Spitzenreiters gegen HBW Balingen-Weilstetten. Für Gensheimer rückt der Melsunger Michael Allendorf ins EM-Aufgebot.

ALBA Berlin mit klarem Sieg gegen Tübingen - Bremerhaven verliert

Berlin (dpa) - ALBA Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga den Spitzenteams auf den Fersen. Die Berliner gewannen am Samstagabend gegen die Walter Tigers Tübingen mit 91:73 und liegen damit weiter zwei Minuspunkte hinter Tabellenführer und Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg. Im Tabellenkeller kamen die Crailsheim Merlins zu einem wichtigen 73:70 gegen medi Bayreuth. Schlusslicht Eisbären Bremerhaven kassierte dagegen die nächste Niederlage: Phoenix Hagen unterlagen die Norddeutschen mit 89:96.