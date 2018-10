Tyros (AFP) In Israel sind am Sonntag mindestens zwei aus dem Libanon abgeschossene Raketen eingeschlagen. Die beiden Katjuscha-Raketen seien aus einem fünf Kilometer von der Grenze entfernten libanesischen Dorf abgefeuert worden und in Nordisrael eingeschlagen, sagte ein Vertreter der libanesischen Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Die israelische Armee erklärte, ersten Erkenntnissen zufolge seien drei Raketen abgefeuert worden. "Sicherheitskräfte suchen das Gebiet ab."

