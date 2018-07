Paris (dpa) - Ein verdächtiger Gegenstand an Bord hat eine Passagiermaschine über Afrika zu einer außerplanmäßigen Landung gezwungen. Der Air France-Flug landete in Mombasa. Kenianischen Medienberichten zufolge hatte ein Passagier den verdächtigen Gegenstand in einer Bord-Toilette entdeckt. Noch ist unklar, worum es sich handelt. Die 459 Passagiere wurden über Notrutschen in Sicherheit gebracht. Air France will sie noch heute mit einer Ersatzmaschine nach Paris bringen. Der Flug kam aus Mauritius.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.