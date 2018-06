Asunción (AFP) Wegen Überflutungen infolge starker Regenfälle sind in Paraguays Hauptstadt Asunción zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Etwa 13.000 Familien hätten Viertel am Ufer des Paraguay-Flusses verlassen müssen, teilten die Behörden am Samstag mit. Schätzungsweise waren somit etwa 65.000 Menschen in der 500.000-Einwohner-Stadt betroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.