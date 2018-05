Sanya (AFP) Die Miss World 2015 kommt aus Spanien: Die Pharmazie-Studentin Mireia Lalaguna aus Barcelona wurde am Samstag im chinesischen Sanya zur schönsten Frau der Welt gekürt. Sie setzte sich gegen 113 Mitbewerberinnen durch. Der zweite Platz ging an die Russin Sofia Nikitschuk, der dritte Platz an die Indonesierin Maria Harfanti.

