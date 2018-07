Madrid (AFP) In Spanien hat am Sonntag die im In- und Ausland mit Spannung erwartete Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten um 09.00 Uhr für elf Stunden. Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 20.00 Uhr erwartet. Bei der Abstimmung könnte erstmals seit mehr als 30 Jahren das traditionelle Zwei-Parteien-System Spaniens aufgesprengt werden. Wahlberechtigt waren insgesamt 36,5 Millionen Spanier.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.