Köln (SID) - Nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge will sich Borussia Mönchengladbach mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause der Bundesliga verabschieden. Ab 17.30 Uhr empfängt das Team von Trainer André Schubert Darmstadt 98. Schon ab 15.30 Uhr spielt das Überraschungsteam der Liga, Hertha BSC, gegen den FSV Mainz 05.

Der FC Barcelona will am Sonntag gegen die Argentinier von River Plate den dritten Titel bei der Klub-WM gewinnen. Das Finale in Yokohama gegen den Traditionsklub aus Buenos Aires wird um 11.30 Uhr angepfiffen.

Simon Schempp peilt in Pokljuka den Hattrick an. Der Uhinger geht nach seinen Siegen im Sprint und in der Verfolgung in Slowenien auch im Massenstart als Favorit in die Loipe. Bei den Frauen könnte Laura Dahlmeier nach dem Triumph in der Verfolgung noch das Double schaffen. Das Rennen der Männer beginnt um 12.00 Uhr. Ab 14.15 Uhr laufen die Frauen um die Podestplätze.

Am 18. Spieltag der Handball-Bundesliga ist der HSV Hamburg nach dem Insolvenzantrag erstmals wieder sportlich gefordert, denn der Spielbetrieb soll bis auf Weiteres normal fortgesetzt werden. Um 15.00 Uhr empfangen die Hamburger den SC Magdeburg.