Baden-Baden (SID) - Ironman-Sieger Jan Frodeno (34) und Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz (29) sind in einer der bislang engsten Entscheidungen zu den Sportlern des Jahres 2015 gewählt worden. Die Nordischen Kombinierer holten den Titel als Mannschaft des Jahres. Die Gewinner wurden am Sonntagabend vor 700 Gästen bei einer Gala im Kurhaus von Baden-Baden ausgezeichnet.

Ironman-Triumphator Frodeno (2491 Punkte) setzte sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Skisprung-Weltmeister Severin Freund (2352) durch. Der Nordische Kombinations-Weltmeister Johannes Rydzek (753) hatte als Drittplatzierter bereits 1599 Punkte Rückstand auf Freund.

Bei den Frauen ging es an der Spitze sogar noch spannender zu. Es war das zweitengste Ergebnis nach 1966. Ganze vier Zähler trennten Kugelstoß-Weltmeisterin Schwanitz (1264) von Speerwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor (1260). Knapp dahinter landete Fünfkämpferin Lena Schöneborn (1241), die bei der Heim-WM in Berlin Gold gewonnen hatte. Vor 49 Jahren hatten Weitspringerin Helga Hoffmann und Hürdenläuferin Karin Frisch exakt dieselbe Anzahl an Stimmen erhalten.

Das klarste Ergebnis gab es 2015 bei den Mannschaften: Die Nordischen Kombinierer Rydzek, Eric Frenzel, Fabian Rießle und Tino Edelmann (1987) setzten sich vor den Biathlon-Staffeln der Frauen (1761) und der Männer (1631) durch.

Mehr als 3000 Sportjournalisten hatten in den vergangenen Wochen über die Nachfolger von Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch, Diskuswerfer Robert Harting und den Fußball-Weltmeistern abgestimmt.

Vor Beginn der Gala in Baden-Baden war wieder einmal logistisches Geschick gefragt. Noch wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung am Sonntag waren die Biathleten in Pokljuka/Slowenien, die Kombinierer in Ramsau am Dachstein/Österreich und die Skispringer in Engelberg/Schweiz im Einsatz.