Diyarbakir (AFP) Bei den seit fünf Tagen andauernden Einsätzen türkischer Sicherheitskräfte gegen Kämpfer der verbotenenen Arbeiterpartei Kurdistands (PKK) im Südosten des Landes sind inzwischen mehr als hundert Rebellen getötet worden. Die Zahl der getöteten PKK-Kämpfer liege bei 102, hieß es am Sonntag aus Kreisen der Sicherheitskräfte. Zudem seien zwei türkische Soldaten und fünf Zivilisten getötet worden. In der Kurdenregion gelten derzeit Ausgangssperren, in manchen Gegenden herrschen kriegsähnliche Zustände.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.