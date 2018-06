Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordattentat nahe der afghanischen Hauptstadt Kabul sind sechs US-Soldaten getötet worden. Der Anschlag der Taliban ereignete sich am Montag in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Bagram, wie ein Nato-Sprecher mitteilte. Die südafghanische Provinz Helmand steht laut einer Warnung ihres Vizegouverneurs unterdessen kurz vor dem Fall an die Taliban.

