Orlando (SID) - Dennis Schröder hat in der Basketball-Profiliga mit den Atlanta Hawks trotz einer unauffälligen Vorstellung den dritten Sieg in Serie gefeiert. Bei Orlando Magic gewann das Team aus Georgia mit 103:100. Kyle Korver sorgte in der Schlussminute mit einem Dreier für den Erfolg.

Nationalspieler Schröder (22) kam in 20:21 Minuten Einsatzzeit auf nur drei Punkte, nahm allerdings auch nur drei Würfe aus dem Feld. Nicht gefallen konnten Trainer Mike Budenholzer die vier Ballverluste des Braunschweigers. Bester Werfer der Gäste war Korver (19).

Für Atlanta, mit 17 Siegen und zwölf Niederlagen Sechster der Eastern Conference, stehen nun drei Heimspiele an. Am Montag geht es gegen die Portland Trail Blazers, am Mittwoch gegen die Detroit Pistons uns am Samstag gegen die New York Knicks.

Sein erstes Spiel in dieser Saison nach monatelanger Verletzungspause machte Allstar Kyrie Irving. Beim lockeren 108:86-Sieg seiner Cleveland Cavaliers gegen NBA-Schlusslicht Philadelphia 76ers kam der Point Guard in knapp 17 Minuten auf zwölf Punkte und vier Assists.

Irving (23) hatte sich im ersten Spiel des Play-off-Finales gegen den späteren Meister Golden State Warriors am 1. Juni die Kniescheibe gebrochen.