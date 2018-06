Frankfurt/Main (AFP) Der Zuzug von Flüchtlingen wird sich einer Prognose der Deutschen Bundesbank zufolge erst nach und nach positiv auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen. Zunächst bleibe die Arbeitslosenquote unter den Flüchtlingen sehr hoch, da die Zuwanderer im Schnitt weniger gut qualifiziert seien als der Durchschnitt der sonstigen Bevölkerung, heißt es in dem am Montag in Frankfurt am Main veröffentlichten Monatsbericht der Zentralbank. Viele Flüchtlinge müssten sich erst Sprachkenntnisse und andere Qualifikationen aneignen, bevor sie eine Arbeit fänden.

