Bayreuth (AFP) Bei einer Schießerei in Bayreuth sind am Sonntagabend drei Menschen getötet worden. Ein vierter Mann sei verletzt worden, teilte die Polizei mit. In der Nähe der Leichen sei eine Schusswaffe sichergestellt worden, Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei hätten die Ermittlungen aufgenommen.

