Dresden (AFP) Die Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG muss rechtswidrig abgebuchte Pfändungsentgelte in Höhe vom je 30 Euro an ihre Kunden zurückzahlen. Dies entschied das Landgericht Leipzig, wie die Verbraucherzentrale Sachsen am Montag mitteilte. (Az 05 O 1239/15)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.