Frankfurt/Main (AFP) Wegen des Verdachts der millionenschweren Steuerhinterziehung beim Handel mit CO2-Emissionsrechten ist ein 55-jähriger Schweizer festgenommen worden. Er wurde bereits vergangenen Mittwoch am Flughafen Wien gefasst, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Montag mitteilte. Der Schweizer wird demnach verdächtigt, Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 125 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Neben schwerer Steuerhinterziehung wird ihm Geldwäsche zur Last gelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.