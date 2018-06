Berlin (AFP) Schon vor der Bescherung weiß jeder Vierte hierzulande, dass er unpassende Weihnachtsgeschenke online weiterverkaufen will. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Hightech-Verbandes Bitkom sagten 25 Prozent der Befragten, sie würden unliebsame Präsente zu Geld machen wollen. Vor allem Jüngere wählen demnach diesen Weg: Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es 41 Prozent, bei den 30- bis 49-Jährigen 32 Prozent, die sagen, sie würden Geschenke weiterverkaufen.

