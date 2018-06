Offenbach (AFP) Statt weißer Weihnachten erwartet die Deutschen auch an Heiligabend sehr mildes Wetter. Neue Rekorde sind nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach aber nicht zu erwarten. Am 24. Dezember sei mit Temperaturen zwischen zehn und 14 Grad Celsius zu rechnen, am Oberrhein sogar mit 15 bis 16 Grad, sagte der DWD-Meteorologe Helge Tuschy am Montag. Die bisherige Höchsttemperatur am Heiligabend wurde laut Wetterdienst im Jahr 2012 in Freiburg mit 18,9 Grad gemessen.

