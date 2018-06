Karlsruhe (AFP) Ein mutmaßlicher Dschihadist ist in Berlin nach seiner Rückkehr aus Pakistan verhaftet worden. Der 28-jährige Sinan Sefik A. ist dringend verdächtig, Mitglied der terroristischen Vereinigung "Deutsche Taliban Mujahideen" (DTM) im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet gewesen zu sein, wie die Bundesanwaltschaft am Montag in Karlsruhe mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.