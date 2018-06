Madrid (AFP) Nach der Parlamentswahl in Spanien hat der Chef der Linkspartei Podemos, Pablo Iglesias, die Dominanz Deutschlands in der EU kritisiert. "Unsere Botschaft an Europa ist klar", sagte Iglesias am Montag vor ausländischen Journalisten in Madrid. Für Podemos stehe Spaniens "Souveränität" an erster Stelle. Spanien werde nicht länger ein Anhängsel Deutschlands sein.

