Sarajevo (AFP) Die bosnische Polizei hat mehrere Mitglieder eines Waffenschmugglerrings festgenommen, der offenbar Waffen nach Deutschland lieferte. Die fünf Verdächtigen sollen einer Gruppe angehört haben, die eine "bedeutende Menge Waffen, vor allem Pistolen, Munition und Militärausrüstung" Richtung Deutschland geschmuggelt habe, teilte die bosnische Staatsanwaltschaft am Montag mit. Auch in Serbien und in Bosnien habe der Ring mit Waffen gehandelt.

