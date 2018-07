Boston (dpa) - Eishockey-Profi Dennis Seidenberg und die Boston Bruins sind in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiterhin auf dem Höhenflug. Das Team des 34-jährigen deutschen Verteidigers bezwang nach Penaltyschießen die New Jersey Devils mit 2:1 und feierte den dritten Sieg in Serie.

In der Eastern Conference sind die Bruins mit 42 Punkten Vierter. Floridas Superstar Jaromir Jagr erzielte beim 5:4-Erfolg im Penaltyschießen seiner Panthers gegen die Vancouver Canucks seinen zehnten Saisontreffer. In der ewigen NHL-Torschützenliste ist er damit nun alleiniger Vierter. Der 43 Jahre alte Tscheche überholte mit insgesamt 732 Toren Marcel Dionne (731). Auf Rang drei steht der Kanadier Brett Hull mit 741 Erfolgserlebnissen. Wayne Gretzky führt die Rangliste unangefochten mit 894 Toren an.

Die Washington Capitals fuhren mit einem deutlichen 7:3 bei den New York Rangers den fünften Erfolg hintereinander ein. Ohne den deutschen Torhüter Philipp Grubauer lag der Hauptstadt-Club nach dem ersten Drittel noch mit 1:3 zurück. Sechs Tore in Serie bedeuteten am Ende den 24. Saisonsieg für das derzeit beste NHL-Team. Superstar Alexander Owetschkin erzielte das zwischenzeitliche 4:3.

Infos Jaromir Jagr

Spielstatistik Bruins-Devils

Spielstatistik Rangers-Capitals