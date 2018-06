Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die Gespräche mit Russland über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Ukraine für gescheitert erklärt. Bei erneuten Verhandlungen mit Russland und der Ukraine sei es am Montag in Brüssel nicht gelungen, die russischen Bedenken gegen das Abkommen zu zerstreuen, erklärte Handelskommissarin Cecilia Malmström. Obwohl "Lösungen" schon in greifbarer Nähe gewesen seien, habe Russland letztlich "nicht genug Flexibilität" gezeigt. Die Bemühungen der EU seien daher "jetzt beendet".

