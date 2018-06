London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron will einem Bericht zufolge die Briten in einem Dossier über die Vorteile eines Verbleibs des Landes in der EU informieren. Cameron wolle in dem Dokument über "die Änderungen, die Vorteile der Änderungen für Großbritannien, und warum wir daher in der EU bleiben müssen", informieren, berichtete die Zeitung "Daily Telegraph" am Montag unter Berufung auf Regierungskreise. Der europapolitische Berater Camerons, Mats Persson, habe die Pläne im November führenden Konservativen vorgestellt.

