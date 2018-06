Straßburg (AFP) In einem gemeinsamen Appell haben der Europarat, das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR) und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Ungarn aufgefordert, Flüchtlinge nicht weiter als "Kriminelle, Invasoren und Terroristen" zu brandmarken. Die Regierung in Budapest müsse Praktiken ein Ende setzen, die Intoleranz und Furcht förderten und so den Ausländerhass gegen Flüchtlinge und Migranten anheizten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die der Europarat am Montag in Straßburg veröffentlichte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.