Berlin (dpa) - Ein Sherlock-Holmes-Film ohne Krimi? Das neue Werk von Regisseur Bill Condon macht's möglich. In "Mr. Holmes" arbeitet ein alternder Meisterdetektiv seinen bewegendsten Fall auf.

Der Film von Regisseur Bill Condon spielt im Jahr 1947, Holmes (gespielt von "Gandalf"-Darsteller Ian McKellen) ist 93 Jahre alt und lebt mit seiner Haushälterin Mrs. Munro (Laura Linney) und deren Sohn Roger (Milo Parker) zurückgezogen auf seinem Landsitz in der englischen Grafschaft Sussex und züchtet Bienen. Auf seine alten Tage will er sich aber unbedingt an den Fall erinnern, der ihn einst dazu brachte, sich aus dem Detektivgeschäft zurück zu ziehen.

Doch mehr als die Tatsache, dass es um eine schöne, blonde Frau mit traurigen Augen ging, fällt ihm einfach nicht ein - bis ihm der junge Roger auf die Sprünge hilft.

(Mr. Holmes, Großbritannien 2015, 104 Min., FSK ab 0, von Bill Condon, mit Ian McKellen, Laura Linney, Milo Parker)

