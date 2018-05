Foxborough (SID) - Footballer Sebastian Vollmer hat mit Super-Bowl-Gewinner New England Patriots in der US-Profiliga NFL erneut den direkten Einzug ins Play-off-Viertelfinale geschafft. Der Titelverteidiger gewann 33:16 gegen die Tennessee Titans und hat zum sechsten Mal nacheinander am Wildcard-Wochenende frei.

Die Patriots müssen in der ersten Runde nicht ran, da sie die American Football Conference (AFC) nach der Niederlage der Denver Broncos gegen die Pittsburgh Steelers (27:34) als einer der zwei besten Sieger der vier Divisionen abschließen werden.

Patriots-Quarterback Tom Brady konnte trotz einer Erkrankung unter der Woche spielen und warf zwei Touchdown-Pässe. Offensive Tackle Vollmer (Kaarst) stand in der Startformation.

Markus Kuhn fehlte den New York Giants, nachdem er sich am vergangenen Wochenende das Knie verdreht hatte. Ohne den Mannheimer erlebte das Team aus dem Big Apple einen ganz bitteren Abend. Im Spiel gegen die in dieser Saison ungeschlagenen Carolina Panthers kamen die Giants 1:46 Minuten vor Schluss nach einem 28-Punkte-Rückstand zum Ausgleich und verloren durch ein Field Goal mit 35:38.

Der Berliner Björn Werner gehörte beim 10:16 gegen die Houston Texans wie zuletzt nicht zum Kader der Indianapolis Colts. Kasim Edebali aus Hamburg spielt erst am Montag mit den New Orleans Saints gegen die Detroit Lions.