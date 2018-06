Medellín (SID) - Atletico Nacional aus Medellín ist nun alleiniger Fußball-Rekordmeister Kolumbiens. Im Finalrückspiel gegen Junior Barranquilla setzte sich das Team von Trainer Reinaldo Rueda vor rund 45.000 Zuschauern mit 3:2 im Elfmeterschießen durch. Zuvor hatte sich Nacional den Titel des Rekordmeisters mit Millonarios FC (14 Titel) geteilt.

Marlos Moreno hatte die Gastgeber früh mit 1:0 in Führung geschossen und damit die 1:2-Hinspielniederlage in Barranquilla egalisiert. Für Nacional-Trainer Rueda, der Honduras zur WM 2010 in Südafrika und Ecuador zur WM 2014 in Brasilien geführt hatte, war es nach einem Sabbatjahr ein erfolgreiches Comeback auf der Trainerbank.