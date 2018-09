Mailand (SID) - Kevin-Prince Boateng wird nach dem Jahreswechsel zum italienischen Traditionsklub AC Mailand zurückkehren. Das bestätigte Milan-Geschäftsführer Adriano Galliani am Montag. "Wir werden Boatengs Vertrag am 4. Januar bei der Serie A vorlegen, dann ist er einsatzberechtigt", sagte Galliani in einem Interview mit dem TV-Sender Sky.

Boateng hatte erst kürzlich seinen bis Juni 2016 laufenden Vertrag mit dem Bundesligisten Schalke 04 aufgelöst. Er wird in Italien voraussichtlich zunächst einen Vertrag bis zum kommenden Sommer unterzeichnen, der dann verlängert werden könnte.

Boateng war Ende August 2013 für zehn Millionen Euro aus Mailand nach Schalke gekommen. Bei den Rossoneri genießt der torgefährliche Akteur einen guten Ruf. Für Schalke bestritt Boateng 60 Pflichtspiele (46 Bundesliga-Einsätze, zwölf Europacup-Spiele und DFB-Pokal-Partien), in denen er sieben Tore erzielte.