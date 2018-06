Mönchengladbach (SID) - Der am Sonntag vor dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Darmstadt 98 (3:2) verletzte Fan befindet sich weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Montag mit. Gegen den vermeintlichen Täter, der wie das Opfer der Borussia-Fanszene angehört, wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Laut Polizei soll der 29-jährige Tatverdächtige den sieben Jahre älteren Mann vor der Begegnung gegen den Kopf getreten haben, als dieser am Boden lag. Dabei habe der 36-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.