Mönchengladbach (SID) - Trotz des dritten Platzverweises von Granit Xhaka in dieser Saison stellten sich die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach nach dem 3:2-Erfolg gegen Darmstadt 98 am Sonntag vor den 23-jährigen Schweizer. "Wir werden sicher nicht den Stab über ihn brechen", sagte Sportdirektor Max Eberl nach dem letzten Bundesliga-Spiel des Kalenderjahres: "Wir wollen ihm hier alle Möglichkeiten geben, ein großer Spieler zu werden. Er muss sich aber auch helfen lassen."

Trainer André Schubert wertete die Aktion als "überflüssig", schützte den Spieler aber auch: "Die erste Aktion ging klar von Niemeyer aus, man kann sich ja mal gerne Granits Wade angucken. Das war nicht nur ein leichter Treffer". Angesichts von Xhakas bereits fünftem Platzverweis binnen 20 Monaten weiß aber auch Schubert: "Einen Fairplay-Preis wird Granit dieses Jahr nicht mehr bekommen."

Xhaka hatte beim Stande von 0:1 in der 38. Minute gegen den Darmstädter Peter Niemeyer nachgetreten und war von Schiedsrichter Benjamin Brand (Bamberg) mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden. Bereits gegen den Hamburger SV (0:3 am 4. Spieltag) und gegen Hannover 96 (2:1 am 13. Spieltag) war Xhaka mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden.