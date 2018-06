Mainz (SID) - Präsident Harald Strutz vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 will weiter um den Verbleib von Manager Christian Heidel kämpfen, sieht die Rheinhessen aber auch im Falle der Trennung gut aufgestellt. "Der Verein hat in den vergangenen Jahren an Stabilität gewonnen. Es wäre fatal, den Eindruck entstehen zu lassen, wir wären ohne Christian Heidel führungslos", sagte der 64-Jährige bei Sky Sport News HD.

Strutz räumte allerdings ein, dass es seine Aufgabe sei, den mit Schalke 04 in Verbindung gebrachten Heidel "vom Bleiben zu überzeugen". Allerdings würde er es auch "akzeptieren, wenn Heidel eine andere Lösung vorzieht."

Der 52-jährige Heidel ist seit 1992 bei dem 05ern als Manager tätig, führte den Klub aus der 2. Bundesliga kommend dreimal in den Europapokal. Der Vertrag des ehemaligen Autoverkäufers läuft noch bis 2017. Zuletzt war spekuliert worden, dass Heidel beim Ligarivalen Schalke 04 Horst Heldt beerben könnte. Der Vertrag des Sportvorstands bei den Königsblauen endet im Sommer.